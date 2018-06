Jagdhunde werden nicht von der Hundesteuer befreit

Der Gemeinderat Rot an der Rot hat ein neue Version der Hundesteuersatzung beschlossen. Für Hunde, die ausschließlich dem Schutz von Epileptikern oder Diabetikern dienen, müssen die Besitzer ab 1. Januar 2017 keine Hundesteuer mehr zahlen.

Für Jagdhunde hingegen gibt es keine Befreiung. Bei diesem Thema gab es recht unterschiedliche Meinungen im Gemeinderat, dementsprechend lang wurde über den Antrag diskutiert. Werner Öfner war mit diesem Vorschlag auf die Gemeinde zugekommen und brachte seine Argumente am Anfang der Sitzung in der Bürgerfragestunde vor. Er appellierte an die Gemeinderäte, Jagdhunde, die eine Prüfung nach der Brauchbarkeitsprüfungsverordnung abgelegt haben, ebenfalls von der Hundesteuer zu befreien.

„Kein Privatvergnügen“

Aus seiner Sicht werden Jagdhunde nicht zum Privatvergnügen gehalten. Viele Halter setzten die Hunde zum Wohle der Allgemeinheit ein. Als Beispiel nannte er die Suche von verletztem Wild nach einem Verkehrsunfall. Da der Jäger bereits die Kosten für die Ausbildung des Hundes und die Tierarztkosten bezahlt, sei es nur gerecht, ihm die Hundesteuer zu erlassen. Der Antrag lautete daher, „brauchbare Jagdhunde zur Nachsuche“ zu befreien.

Der Gemeinderat entschied sich, dem Antrag der Verwaltung zu folgen und diese Hundehalter nicht von der Abgabe zu befreien. „Zu differenzieren, welcher Hund tatsächlich für die Nachsuche eingesetzt wird und welcher nicht, wäre ein hoher verwalterischer Aufwand“, erklärte Bürgermeisterin Irene Brauchle. Generell alle Jagdhunde zu befreien, die die genannte Prüfung abgelegt haben, sei nicht im Sinne der Gleichbehandlung von Hundehaltern. „Natürlich sehen wir aber, dass die Jäger mit der Nachsuche eine wichtige Aufgabe übernehmen“, so Brauchle. Der Gleichheitsgrundsatz wiege in diesem Fall aber schwerer. Mit dem Thema hatte sich zuvor auch schon der Gemeindetag Baden-Württemberg befasst. Das Gremium war aus Gründen der Steuergerechtigkeit zur gleichen Entscheidung gekommen.

Keine Hundetoiletten

Diskutiert wurde auch, ob in der Gesamtgemeinde Rot Hundetoiletten aufgestellt werden sollten. Zwei Hundebesitzer waren in den vergangenen Monaten an Irene Brauchle mit diesem Wunsch herangetreten. Die Verwaltung hatte im Vorfeld berechnet, wie viel die Aufstellung von 10 bis 15 Kotbeutelspender kosten würde. Da die Gesamtfläche von Rot sehr groß ist, wäre das das Mindestmaß. Die einmaligen Anschaffungs- und Aufstellungskosten würden sich laut Verwaltung auf rund 7500 Euro belaufen. Hinzu kommen die laufenden Kosten. „Gerade im Sommer müssten die Behälter wöchentlich geleert werden, der Geruch wäre sonst zu stark“, argumentierte Brauchle. Diese Aufgabe müsste der Bauhof übernehmen. Auf insgesamt 10 000 Euro schätzt die Verwaltung die jährlichen Gesamtkosten, für Personal-, Fahrtkosten und Entsorgung. Diese Kosten könnten nur über eine massive Erhöhung der Hundesteuer abgedeckt werden. „Das wäre aber ungerecht gegenüber jeden Hundehaltern, die auf den Hauptrouten nicht spazieren gehen oder die Tütchen nicht nutzen würden“, sagte die Bürgermeisterin. Der Gemeinderat entschied sich daher gegen die Aufstellung der Hundetoiletten.

Vierter Diskussionspunkt war die Höhe der Hundesteuer. Wie eine Umfrage zeigt, erhebt Rot aktuell die geringsten Hundesteuersätze im Umkreis. Diese werden zum Januar nun angepasst. Anstatt 45 Euro zahlen Hundebesitzer für den ersten Hund nun 60 Euro. Ein zweiter Hund kostet künftig 120 statt 90 Euro, die Zwingersteuer erhöht sich von 135 auf 180 Euro. Die Satzung wurde verabschiedet und tritt nach ihrer Veröffentlichung im Januar 2017 in Kraft.