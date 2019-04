Darauf haben die Haslacher lange gewartet: Am Freitag wurde offiziell der erste Spatenstich für die neue Mehrzweckhalle in Haslach gemacht. Bis August 2020 soll sie dann fertig sein.

Bürgermeisterin Irene Brauchle freute sich, dass so viele Haslacher, Vertreter der Vereine, des Ortschaftsrats und des Gemeinderats gekommen waren. Das zeige, wie wichtig dieses Projekt für die Haslacher und für die Gesamtgemeinde sei. Als Brauchle 2016 ihr Amt als neue Bürgermeisterin von Rot antrat, gab es eigentlich schon Pläne für den Umbau der alten Halle. Nach einer erneuten Überprüfung durch das Architekturbüro Sick und Fischbach stellte sich jedoch schnell heraus, dass eine Sanierung viel zu kostspielig werden würde. Gemeinsam mit dem Gemeinderat entschied sich Brauchle für einen Neubau - die einzig richtige Entscheidung, wie nach ihr auch Architekt Thomas Sick betonte.

Das Ziel: niedrige Kosten

Die größte Herausforderung: die Kosten dabei so gering wie möglich zu halten. Für die Sanierung der alten Halle waren ursprünglich vier Millionen angesetzt gewesen. Diese Summe wollte Brauchle bei dem Neubau unbedingt unterschreiten. Keine einfache Aufgabe. Zwei Jahre benötigten die intensiven Planungen, bei denen der Gemeinderat in enger Abstimmung mit den Vereinen immer wieder überlegte, was wirklich notwendig ist und eingespart werden könnte. Nach jetzigem Stand belaufen sich die Kosten für den Neubau auf 3,4 Millionen Euro und Architekt Sick zeigte sich am Freitag sehr zuversichtlich, dass diese Summe auch eingehalten werden könnte. Vor allem, da die größten Gewerke bereits alle vergeben sind. Nicht zuletzt ist ein solch großes Projekt für eine kleine Gemeinde jedoch nur zu stemmen, wenn es Zuschüsse gibt. Scherzhaft sagte der Landtagsabgeordnete Raimund Haser, Irene Brauchle habe bei ihm in den vergangenen zwei Jahren genau so oft angerufen wie die Vertreter der großen Städte und lobte Brauchle für ihr Engagement. Insgesamt rund eine Million Euro an Zuschüssen werden für dieses Projekt fließen – also knapp ein Drittel der Gesamtkosten.

Solide Infrastruktur

Haser betonte, er stehe hinter diesem Projekt. Der Landesregierung sei es ein wichtiges Anliegen, dass die Lebensqualität in Stadt und Land gleich gut sei. Und dafür brauche es eine solide Infrastruktur. Wie wichtig eine solche Mehrzweckhalle für das örtliche Vereinsleben ist, betonten sowohl Ortsvorsteher Georg Klingler als auch Georg Wachter, der stellvertretend für die Vereine sprach. Jeder Verein im Ort nutze die Halle regelmäßig. Und schon jetzt würden von den Vereinen Pläne geschmiedet, wie und wann diese die zukünftige Halle nutzen wollten, sagte Wachter. Klingler erinnerte an den langen Weg bis zu diesem Tag. Und er erinnerte auch daran, welche große Herausforderung es war, ein Konzept zu entwickeln, dass ein guter Kompromiss sei zwischen dem, was sinnvoll und gleichzeitig bezahlbar für die Gemeinde. Nachdem der Musikverein Haslach erneut trotz schneidender Kälte ein letztes Stück spielte, gab es den offiziellen Spatenstich. Und danach ging es in die warme alte Halle, um sich aufzuwärmen.