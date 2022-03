Imkerverein freut sich über ehrenamtlichen Einsatz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Bezirksimkerverein Iller- und Rottal betreibt seit 2011 ein Bienenmuseum sowie einen Bienenlehrpfad in Rot an der Rot. Entlang der Haslach, auf Höhe Kreuzmühle, befinden sich acht Schautafeln, welche über das Bienenleben Auskunft geben. Nach über zehn Jahren in freier Natur hatten die Schautafeln eine Überholung notwendig.

Diese wurde von unserem Imkerfreund Alexander Ziesel, zusammen mit seinem Sohn Simon, in ehrenamtlicher Tätigkeit perfekt durchgeführt. Rechtzeitig zum Beginn des aktuellen Bienenjahres stehen sie für interessierte Bienenfreunde wieder zur Verfügung.

Im Namen des Imkervereins bedankt sich der Vereinsvorstand Wolfgang Höschele für den vorbildlichen Einsatz bei Alexander und Simon. Neben einem Spaziergang erhält man nun auch wieder interessante Infos über das Leben der Bienen.