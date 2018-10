Hubschrauber in Not

Glück im Unglück, so könnte die Bilanz eines Zwischenfalls im Luftverkehr lauten, der sich über von Rot an der Rot zugetragen hat.

Wie die Polizei mitteilt, ist ein 60-jähriger Hubschrauberpilot am Freitagnachmittag vom Flugplatz Tannheim mit seinem Hubschrauber gestartet und war mit einem 58-jährigen Fluggast auf dem Weg zum Flugplatz Mengen. Kurz nach dem Start stellte der Pilot technische Probleme am Hubschrauber fest, die so massiv waren, dass der Hubschrauber auf einem brach liegenden Acker in der Nähe von Rot an der Rot notgelandet werden musste. Dem Piloten glückte dieses Manöver, sodass beide Insassen des Ultraleichthelikopters unverletzt blieben. Das Luftfahrzeug wurde bei der Notlandung jedoch massiv beschädigt und musste aus dem Acker geborgen werden.