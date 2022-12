Honigspende für Tafelladen Ochsenhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die grundsätzlich positive Arbeit der Tafelläden ist nur durch den selbstlosen Einsatz von freiwilligen Mitmenschen möglich! Damit diese agieren können, müssen aber die zum Leben notwendigen Güter kostenlos zur Verfügung stehen. Diese Voraussetzung wird von vielen Spenderinnen und Spendern erfüllt. Da die Zahl der Bedürftigen aktuell steigt, ist auch der Bedarf an Spenden weiter steigend.

Nicht zuletzt aus dieser Sachlage hat sich der Imkerverein Iller- und Rottal zum wiederholten Mal zu einer Honigspende an den Tafelladen St. Martin in Ochsenhausen entschlossen. Anfang November gab es somit eine Spende von 26 Gläsern Honig aus den Reihen des Imkervereins Iller- und Rottal. Nachdem 2021 in unserer Region fast ein Totalausfall bei der Honigernte zu beklagen war, konnte 2022 mit normaler Honigernte zur Spendenaktion beigetragen werden. Vielleicht sind Nachahmungen möglich?