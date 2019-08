Hillus Herzdropfa kommen nach Rot an der Rot

Einen Abend zum Lachen veranstaltet der Sportverein Haslach am Samstag, 28. September, in der Festhalle Rot an der Rot: Das Comedy-Duo „Hillus Herzdropfa“ von der Alb ist von 20 Uhr an mit seinem Programm „dobblet gmobblet hebt besser“ zu Gast. Der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Ob Szenen aus dem bäuerlichen Dasein, die herb und deftig sind, oder eine Busfahrt von Lena „im Sondigshäs“ zum Volksfest oder eine sinnlose Einkaufstour mit Maddeis – die Komödianten greifen Szenen aus dem schwäbischen Leben, um das Publikum zum Lachen zu bringen. Das aus dem Fernsehen bekannte Duo hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen der schwäbischen Mundart erhalten. Das Duo besteht aus Hillu Stoll und ihrem „Herzdröpfle“ Franz (weitere Informationen unter www.hillus-herzdropfa.de im Internet).