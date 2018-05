Der SV Haslach hat in der Fußball-Kreisliga A I am Donnerstagabend zu Hause gegen den SV Kirchdorf mit 1:0 (0:0) gewonnen. In einem über weite Strecken ausgeglichenen Spiel hatte die Heimelf das bessere Ende für sich. Als sich alle schon mit einem Remis abgefunden hatten, gelang SVH-Spieler Christian Pacun in der 80. Minute mit dem 1:0 das Tor des Tages. Res.: Abbruch wegen Gewitters. Die Partie wird am Dienstag, 29. Mai, um 18.30 Uhr nachgeholt.