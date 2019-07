Haslacher Seenachtsfest mit Flößerstechen und Markt

Der Musikverein Haslach lädt von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. Juli, zum Haslacher Seenachtsfest ein. Los geht’s am Freitag um 21 Uhr mit der Cover-Rockband X-plosive. Im Festzelt ist eine Bar aufgebaut. Es gelten die Jugendschutzbestimmungen (Ausweiskontrolle/Partypass).

Am Samstag, 20. Juli, beginnt um 16 Uhr auf der Uferpromenade oberhalb des Sees der Natur- und Kunstmarkt. Hier bieten regionale Kunsthandwerker ihre Waren sowie Naturprodukte an. Dieser Markt wird am Sonntag von 11 Uhr an fortgesetzt.

Am Samstagabend treten von 20 Uhr an die Original Griestaler Stadelmusikanten auf, begleitet von einer Seelichter-Show. Am Sonntag, 21. Juli, spielt die Musikkapelle Kirchdorf von 10.30 Uhr an zum Frühschoppen. Mittags unterhält die Musikkapelle Mittelbuch. Ein Höhepunkt des Fests ist das Flößerstechen auf dem See. Es beginnt um 14 Uhr. Bei diesem Gaudiwettbewerb treten mehrere Mannschaften gegeneinander an, die jeweiligen Lanzenträger versuchen, die Konkurrenten mit ihren Stangen ins Wasser zu werfen. Am Samstag und Sonntag ist der Eintritt frei.