Haser lädt zu digitalem Gespräch ein

Weil der persönliche Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern aufgrund der Corona-Beschränkungen so gut wie nicht möglich ist, bietet der CDU-Landtagsabgeordnete Raimund Haser digitale Ortsgespräche in seinem Wahlkreis an. Am Samstag, 20. Februar, um 17 Uhr sind Bürgerinnen und Bürger aus der Gemeinde Rot an der Rot eingeladen, mit ihm über die Videoplattform Zoom direkt ins Gespräch zu kommen. „Mein Ziel ist es, Landespolitik mit Blick auf die Landtagswahl vor Ort zu erläutern und den Menschen in ihrem jeweiligen Ort zuzuhören. Das ist ganz bewusst ein Unterschied zu themenorientierten Diskussionsrunden. Denn die Themen, die die Menschen bewegen, variieren oft sehr deutlich von einem Ort zum anderen.“ Zu den digitalen Gesprächen ist keine Anmeldung nötig. Sie finden online statt, jeder entscheidet selbst, ob die Kamera aus oder an ist, und ob er oder sie Fragen stellen möchte oder nicht.