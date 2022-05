Am Sonntag findet das erste Mountainbike-Festival in Rot statt

Mountainbike-Fans aus ganz Süddeutschland treffen sich am Sonntag, 22. Mai, in Rot an der Rot, um am ersten Roter Bike-Festival teilzunehmen. Zu sehen gibt es mehrere spannende Downhill-Rennen und einen Sprung-Wettbewerb.

Fünf Jahre ist es her, dass eine Gruppe sportbegeisterter Bürger in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Rot auf dem Gelände neben Schule und Sportplatz einen Pumptrack gebaut und eröffnet hat. Ein Pumptrack ist ein Fahrrad-Parcours, in dem es immer im Kreis geht, mit aufeinander folgenden Wellen und Steilwandkurven. Der Radfahrer beschleunigt, indem er beim Fahren seinen Schwerpunkt verlagert und jede Steigung ausnutzt. Somit ist es möglich, den kompletten Kurs ohne zu treten befahren zu können. 2019 kam eine Flow-Line dazu, ein Parcours, bei dem es bergab geht. Beides zusammen wird nun am Wochenende zum Festivalgelände.

Flow-Line und Pumptracks

Das erste Rennen startet um 11.30 Uhr, mit den jüngsten Teilnehmern. Gefahren wird in unterschiedlichen Altersklassen. Startpunkt des Rennens ist das obere Rennen der Flow-Line. Auf diesem ersten Teil der Rennstrecke müssen die Teilnehmer verschiedene Steilkurven und Wellen überwinden. Danach geht die Strecke direkt in einen Teil des Pumptracks über. Weitere Hindernisse und eine Treppe auf einem Fußweg warten dann auf dem letzten Teil auf die Teilnehmer. Die Gesamtstrecke ist rund 500 Meter lang, gefahren wird auf Zeit. Es gewinnt der schnellste Teilnehmer.

Rennserie am 3. Juli in Friedrichshafen

Das Vielseitigkeits-Abfahrtsrennen in Rot ist die Auftaktveranstaltung für den diesjährigen OMV-Cup, den oberschwäbischen Mountainbike-Vielseitigkeitscup. Der nächste Termin der Rennserie mit der Disziplin MTB-Einzelzeitfahren findet am 3. Juli in Friedrichshafen statt. Insgesamt sieben Termine sind es auf das Jahr verteilt. „Jeder, der bei uns teilnimmt, hat sich automatisch für den OMV-Cup qualifiziert“, erläutert Organisator Marco Bloch. Die meisten Teilnehmer seien leidenschaftliche Mountainbiker, die regelmäßig an solchen Wettbewerben teilnehmen würden.

Doch es hätten sich auch einige Neulinge angemeldet. 150 Teilnehmer sind es insgesamt. 80 Prozent seien Kinder und Jugendliche. Seit Eröffnung der beiden Parcours habe sich auch in Rot eine Mountainbike-Szene fest etabliert, sodass an den Wochenenden meistens zwischen 30 und 40 Kinder und Jugendliche am Tag dort trainieren würden.

Offizieller Veranstalter des Bike-Festivals ist der TSV Rot, da die Interessengemeinschaft, die den Bike-Park eigentlich betreibt, kein Verein ist. Zielbereich und Eventgelände ist der Parkplatz an der Festhalle beziehungsweise am Sportplatz in Rot. Dort stellen den ganzen Tag über Radhändler aus der Region ihre Fahrräder und anderen Produkte aus. TDer SV Rot an der Rot verkauft am Vereinsheim Burger, Pommes und Pasta.

Um 15.30 Uhr startet der zweite Wettbewerb, der Whip-Off Contest. Die Teilnehmer fahren erneut abwärts und müssen bei einem Sprung in der Luft das Fahrrad so quer wie möglich zur Flugrichtung stellen. Die Zuschauer entscheiden, welcher Sprung am spektakulärsten war und wer gewinnt. Die Siegerehrung erfolgt jeweils direkt nach den Rennen.