Halle und schnelles Internet als Thema

Der Gemeinderat Rot an der Rot befasst sich in seiner Sitzung am Montag, 25. Juni, von 19.30 Uhr an im Rathaus mit dem geplanten Backbonenetz des Landkreises Biberach für schnelles Internet. Außerdem wird in der Sitzung die finale Planung für die Mehrzweckhalle Haslach vorgestellt. Der für den Neubau der Halle erforderliche Bebauungsplan soll ebenfalls beschlossen werden.

Zu Beginn der Sitzung können Bürger Fragen stellen. Obendrein sollen die Räte über einen Antrag des SV Ellwangen auf einen Zuschuss für Bauvorhaben am dortigen Sportplatz entscheiden. Und ebenso über einen Antrag des Tierschutzvereins im Kreis Biberach, die Einwohnerpauschale für die Aufnahme von Fundtieren zu erhöhen. Zu den weiteren Themen gehören Baugesuche.