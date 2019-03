Halle, Schule und Feuerwehr prägen Etat

Der Neubau der Mehrzweckhalle in Haslach ist das dominierende Investitionsvorhaben im Haushaltsplan 2019, den der Gemeinderat Rot an der Rot verabschiedet hat. Dafür sind dieses Jahr 1,75 Millionen Euro reserviert, der Rest der kalkulierten Kosten von insgesamt 3,4 Millionen Euro wird 2020 und 2021 eingeplant. Im April sollen die Handwerker loslegen.

Das ist aber längst nicht alles, was die Gemeinde anpacken will. Unter anderem sind folgende weitere Projekte vorgesehen:

Grundschule Ellwangen: Die dringend nötige Sanierung soll 744 000 Euro kosten, die auf dieses und nächstes Jahr verteilt werden. „Wir hoffen, in den nächsten Tagen eine Entscheidung über unseren Zuschussantrag zu erhalten“, sagte Bürgermeisterin Irene Brauchle laut dem Sitzungsbericht des Rathauses.

Feuerwehrhaus in Ellwangen: Mit dem Umbau dieses Jahr soll Platz geschaffen werden, um künftig „das dringend notwendige neue Fahrzeug“ auch unterbringen zu können. Für das Fahrzeug sei bereits ein Förderantrag gestellt, sagte Brauchle. Für die Feuerwehren in der Gemeinde sind darüber hinaus weitere Anschaffungen vorgesehen, unter anderem soll eine Wärmebildkamera her.

Fischtreppe in Spindelwag: Das Umgehungsgerinne, so der Fachbegriff, dient der Durchgängigkeit der Rot und bringt einen ökologischen Mehrwert. Das Land wird voraussichtlich 85 Prozent der Kosten von rund 300 000 Euro übernehmen. Die Gemeinde erhält Ökopunkte, die bei künftigen Bauvorhaben zum Ausgleich der Eingriffe in die Natur eingesetzt werden können.

Wasser und Abwasser: Dieses Thema „wird uns auch die kommenden Jahre und Jahrzehnte begleiteten“, wiederholte Brauchle eine Aussage von 2018. Schritt für Schritt müssen die umfangreichen Leitungsnetze in der Flächengemeinde saniert werden. Dieses Jahr sollen der Hochbehälter Bärenschachen sowie Kanäle in Spindelwag dran sein.

Weitere Vorhaben: Für Straßensanierungen inklusive der Brücke bei Rohrmühle sind circa 250 000 Euro eingeplant. Beim schnellen Internet „wollen wir die Versorgung unserer Firmen weiterentwickeln“, sagte Brauchle, dafür erhofft die Gemeinde Zuschüsse. Beim Friedhof macht sich die Gemeinde Gedanken über eine Umgestaltung, nachdem zuletzt die Bestattungsgebühren erhöht worden waren. Ein Buswartehäuschen bei der Ökonomie in Rot sowie weitere Geschwindigkeitsanzeigetafeln sind vorgesehen.

Keine neuen Schulden

Diesen „beachtlichen Maßnahmenkatalog“, so Brauchle, mit Investitionsausgaben von mehr als fünf Millionen Euro will die Gemeinde ohne neue Schulden stemmen. Zum einen kalkulieren die Verantwortlichen mit gut 2,2 Millionen Euro an Zuschüssen vom Staat, zum anderen wurde in den Vorjahren vorausschauend das Sparschwein gefüttert.

Bei den laufenden Einnahmen sind jene aus der Gewerbesteuer in den vergangenen fünf Jahren stetig gestiegen, dieses Jahr wird mit Überweisungen der Betriebe in Höhe von 1,71 Millionen Euro Euro kalkuliert. In den vergangenen beiden Jahren stieg die Zahl der Einwohner um fast 100 und aus der Einkommensteuer werden fast 2,5 Millionen Euro erwartet. Vor diesem Hintergrund sind die programmatischen Aussagen der Rathauschefin zu verstehen, „dass wir dringend Gewerbeflächen (...) zur Verfügung stellen müssen“, besonders für die Erweiterung ortsansässiger Betriebe. Sie werde nicht nachlassen, sich um den Erwerb geeigneter Grundstücke zu bemühen, sagte Brauchle. Dieses Ansinnen betrifft gleichermaßen neue Wohngebiete, die „in den kommenden Jahren in Rot, Haslach und auch in Ellwangen“ geschaffen werden sollen.

Bei den laufenden Ausgaben steigen die Personalkosten. Wenngleich nicht tarifgebunden, setzt die Gemeinde die Tariferhöhungen um. Die Bürgermeisterin nannte das von Kämmerer Ulrich Rettenmaier zusammengestellte Zahlenwerk mit einem Gesamtvolumen von mehr als 16,6 Millionen Euro „solide und realistisch“. Es ist der letzte kamerale Haushalt, 2020 wird auf das neue System mit doppelter Buchführung (Doppik) umgestellt.