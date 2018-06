Halle in Haslach soll für 2,5 Millionen Euro saniert werden

Die Sanierung der Mehrzweckhalle in Haslach ist dieses Jahr das wichtigste Projekt in der Gesamtgemeinde Rot. 1,5 Millionen Euro stehen hierfür im Haushalt 2017 bereit, teilte Kämmerer Rainer Dollmann in der Gemeinderatssitzung am Montagabend mit. Insgesamt soll die Sanierung nur noch 2,5 anstatt der ursprünglich kalkulierten 3,9 Millionen Euro kosten. Auch die Bauzeit soll sich verkürzen. Wie die Kosten reduziert und die Bauzeit gekürzt werden soll, wurde noch nicht thematisiert.

Damit das gelingt, ist zusätzlich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 974 000 Euro für das Jahr 2018 eingeplant. Alle Sanierungsmaßnahmen sollen bereits dieses Jahr vergeben werden. Den Ausgaben für die Halle stehen im Haushalt 2017 Zuschüsse vom Land in Höhe von 792 000 Euro gegenüber. Für das Jahr 2018 rechnet die Gemeinde mit weiteren Zuschüssen über 210 000 Euro. Da die Zuschüsse insgesamt nur halb so hoch ausgefallen sind wie erhofft, ist im Finanzplan 2018 die Aufnahme eines Darlehens über 300 000 Euro vorgesehen.

Das zweite große Projekt ist und bleibt die Sanierung des Wasserversorgungssystems. 19 Millionen kostet das Mammutprojekt insgesamt, das der ehemalige Bürgermeister Robert Balle angestoßen hatte, insgesamt. Auch 2016 kam es wieder zu etlichen Rohrbrüchen, sagte Dollmann. Die Sanierung des Versorgungssystem könne daher nicht aufgeschoben werden. „Sauberes Trinkwasser hat eine ganze hohe Priorität“, betonte auch Bürgermeisterin Irene Brauchle. Im Schnitt eine Million müsse auch in Zukunft jährlich hierfür investiert werden. Das Stammkapital muss dieses Jahr um 200 000 Euro erhöht werden, um die steuerliche Mindesteigenkapitalquote von 30 Prozent sicherstellen zu können.

Zudem soll in den nächsten Jahren der Ausbau des Breitbandnetzes weiter vorangetrieben werden. Bisher wurden auf den Gemarkungen von Rot an der Rot und Tannheim rund 32 Kilometer Rohre verlegt, um auch die Teilorte der beiden Gemeinden an das schnelle Internet anbinden zu können. Was jetzt noch fehlt, ist der Einzug des Glasfaserkabels, das aufgrund der Witterung noch nicht eingeblasen werden konnte. Für die restliche Abwicklung dieser Phase sind 50 000 Euro eingeplant, für die weitere Planung, die Erstellung der Förderanträge und die Netzbetreibersuche weitere 136 000 Euro.

Als nächster Schritt ist die Anbindung der Gewerbebetriebe in Rot an der Rot und in den Ortsteilen geplant. So sind im Haushalt 2017 zunächst Mittel für die Planung des weiteren Ausbaus und für die Erstellung der Förderanträge eingeplant.

Das Gesamtvolumen des Haushalts für das Jahr 2017 beläuft sich auf 12,9 Millionen Euro. Brauchle erklärte, dass trotz konstant hoher Gewerbesteuereinnahmen (2017: 1,2 Millionen Euro) es derzeit nicht möglich sei, die Rücklagen zu erhöhen. Stattdessen ist sogar eine Entnahme von 831 000 Euro vorgesehen. Es gebe momentan zu viele Pflichtaufgaben, die erfüllt werden müssten. Dennoch sei es Aufgabe der Verwaltung und des Gemeinderats, in den nächsten Jahren darauf zu achten, die gute Konjunktur sowohl für nötige Investitionen als auch für den Abbau der Schulden zu nutzen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung von Rot ist überdurchschnittlich hoch. Sie wird zum Jahresende 684 Euro betragen. Das ist deutlich weniger als im Vorjahr – der Landesdurchschnitt liegt jedoch bei 374 Euro.