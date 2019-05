Der Gemeinderat Rot an der Rot befasst sich in seiner Sitzung am Montag, 3. Juni, von 19.30 Uhr an im Rathaus mit der Sanierung der Grundschule Ellwangen; hierfür soll der Baubeschluss gefasst werden.

Die Sitzung beginnt mit Bürgerfragen und Informationen der Bürgermeisterin.

Weitere Themen sind die Kindergartenbedarfsplanung, eine Änderung der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Wasserversorgung, der Bebauungsplan Mönchsrot, Baugesuche sowie Fragen aus dem Gemeinderat.