Großes Interesse an der Christa Meyers Ausstellung

„Aus Liebe zum Erschaffen“ ist der Titel der aktuellen Ausstellung der Künstlerin Christa Meyer, die in Rot an der Rot wohnt. Zahlreiche Freunde und Interessierte kamen am vergangenen Sonntag zur Vernissage der Ausstellung in den Abt-Hermann-Vogler Saal ins Rathaus.

Nach der Begrüßung von Bürgermeisterin Irene Brauchle hielt Peter Karg die Laudatio zur Künstlerin und ihren Werken. Eindrucksvoll schilderte er die Leidenschaft, mit der sie ihre Kunstwerke entstehen lässt, und gab einen Einblick vom bisherigen Werdegang von Christa Meyer. Die gut besuchte Ausstellungseröffnung im Roter Rathaus wurde von einem Musiker aus Ravensburg umrahmt.