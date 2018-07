Grönenbacher gewinnen Flößerstechen

Rund 3000 Besucher haben drei Tage lang am Wochenende das Haslacher Seenachtfest gefeiert. Der Natur- und Kunstmarkt sowie das Flößerstechen zogen Besucher aus der ganzen Umgebung an.

„Wir sind mit den Besucherzahlen zufrieden, wie eigentlich jedes Jahr“, zog Tanja Schäffeler, eine von drei Vorstandsvorsitzenden des Musikvereins Haslach, Bilanz. Das Seenachtfest gibt es in dieser Form seit 1999, somit war es dieses Jahr das zwanzigste Mal, dass der Musikverein das Fest auf die Beine stellt. Nur mit den 60 aktiven Musikern sei das nicht zu stemmen, da müssten auch die Familien mit ran, und viele, die zwar nicht mehr aktiv mitspielen, aber immer mithelfen, so Vorstand Ludwig Fakler. Auch auf Helfer vom Ort greife der Verein für besondere Arbeiten zurück. Die Kooperation mit der Freiwilligen Feuerwehr Haslach und der Wasserwacht Memmingen sei seit Jahren eng, muss doch wegen des Sees aber auch wegen der bei Kindern und Jugendlichen extrem beliebten Wasserrutsche immer ein Rettungsschwimmer vor Ort sein.

Den dritten Platz errang der Binokelverein Oberstetten – die stolz den Besuchern ihre Kostüme präsentierten. Im Finale mussten die Grönenbacher Musiker sich gegen die „Bettnässer" vom SV Haslach durchsetzen. (Foto: Fotos: Judith Ezerex) Auch der Kunsthandwerkermarkt zog viele Besucher an. Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest Flößerstechen auf dem Haslacher Seenachtfest 1 von 1

Ein neuer Höhepunkt dieses Jahr: eine romantische Seelichtershow am Samstagabend. Die Feuerwehr war für die Wasserfontänen zuständig, der Musikverein für die Musik und die Lichteffekte im Takt dazu. „Das wird jetzt perfektioniert, das machen wir nächstes Jahr wieder, denn unsere Gäste waren total begeistert“, schwärmt Fakler. Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Flößerstechens auf dem See. 15 Teams, bestehend aus je vier Paddlern und einem Stecher traten an, „in wilden, verrückten, fantastischen Kostümen“, so Moderator Martin Simma. Haslacher Vereine ebenso wie befreundete Musikvereine, Clubs und Buden standen sich als Fasane, freche Früchtchen, Zauberer, in blauen Ganzkörperanzügen oder mit bunten Strümpfen auf Flößen und mit Lanzen bewaffnet gegenüber und kämpften um ihre Ehre. „Das ist ein Flößerstechen, kein Hauen“, betonte Bürgermeisterin Irene Brauchle, die mit ihrem Juryteam das Treiben auf dem See mit großem Vergnügen beobachtete. „Vielleicht tritt nächstes Jahr ein Gemeinderatsteam an“, sinnierte die Bürgermeisterin, „mit dem Haslacher Ortsvorsteher Georg Klingler auf dem Podest“. Beim Ortsvorsteher muss sie für diese Idee wahrscheinlich noch Überzeugungsarbeit leisten.

Kein leichtes Unterfangen

Die Balance zu halten, mit der schweren Lanze in der Hand und dabei auch noch regelgerecht den Gegner vom Podest zu stoßen, sei keine leicht Aufgabe, sagte Moderator Simma. Mancher sticht ins Leere und fällt vor lauter Schwung gleich selbst ins Wasser. Doch die Sieger – die Musikanten aus Bad Grönenbach, kostümiert als Pin-up boys und girls – schafften es im Finale gleich zweimal hintereinander die „Bettnässer“ vom SV Haslach vom Podest zu stoßen und damit auf den zweiten Platz zu verweisen. Den dritten Platz errang der Binokelverein Oberstetten. Auch die Kostüme wurden von der Jury prämiert. Kostümpreise gingen an die Landjugend Haslach mit ihrer Villa Kunterbunt, die „Blue Man Boat“-Gruppe aus Ofterschwang und die Bude Aspen mit ihren Flamingos. Den Erlös des Fests verwendet der Musikverein zu einem großen Teil für die Jugendmusiker. 15 Musiker unter 20 unterstützt der Verein mit Instrumenten und sponsert auch den Unterricht.