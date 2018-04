Gipfelwerk der Musik durchströmt die Barockkirche

Klaus Brecht hat in St. Johann in Rot an der Rot mit seinem Tritonus-Chor die „h-moll-Messe“ von Johann Sebastian Bach aufgeführt – für die Zuhörer ein unvergessliches Konzerterlebnis.

Die h-moll-Messe, Bachs letztes Vokalwerk, gilt als sein musikalisches Vermächtnis. Er fasst hier das zusammen, was sein kompositorische Genie ausmacht: kontrapunktische Dichte, schier unendlich viele Formen und Stile und eine tiefe Gläubigkeit. Die Messe besteht aus 18 Chorsätzen und neun Arien. Bach komponierte 1733 zunächst eine Missa aus Kyrie und Gloria. Gegen Ende seines Lebens stellte er die übrigen Sätze aus Bearbeitungen früherer Kantaten und neuen Kompositionen zusammen. In 27 Teilen ist der ganze Kosmos barocker Musik enthalten. Der Messe liegt das vollständige Ordinarium des lateinischen Messetextes zugrunde. Der protestantische Komponist vertont im Credo sogar die Textstelle „Et unam sanctam catholicam et apostolocam ecclesiam.“ Das Manuskript von 1748/1749 gehört zum Unesco- Weltkulturerbe.

Das eröffnende Kyrie ist dreiteilig angelegt: Zwischen den rahmenden Kyrieteilen des Chores steht das Christe eleison, das Bach musikalisch deutlich von den beiden Kyriesätzen absetzt und den beiden Frauenstimmen zuordnet. Dem Gloria liegen textlich der Lobgesang der Engel und das altkirchliche Laudamus zugrunde. Im trompetenstrahlenden Eröffnungschor erklingt die Ehrerbietung Gottes, unterstrichen durch einen schnellen Dreiertakt. Die Sopranarie „Laudamus te“ ist mit reichen Verzierungen und hohen Lagen konzipiert. Dann beim „Domine Deus“ mit Lobpreis von Gott Vater und Sohn ein Duett Sopran/Tenor. In der Bass-Arie „Quoniam“ wird der Sänger von drei tiefen Instrumentalstimmen begleitet; das Jagdhorn symbolisiert die überragende Majestät des Gottessohnes. Der abschließende Chor ist der krönende Abschluss des gesamten Gloria.

Das Credo ist das Herzstück der Messe, als Gottesbekenntnis emporgetragen von Trompeten und hohen Violinen. Zu Beginn und am Ende stehen zwei und im Zentrum drei Chorsätze zur Menschwerdung, Kreuzigung und Auferstehung Christi. Die Stimmführung bei dem Duett der Frauenstimmen „Et in unum Dominum“ deutet theologisch auf das enge Verhältnis von Vater und Sohn, beide wesensgleich, aber nicht identisch. Im „Incarnatus est“ malen die Violinen ein Kreuzmotiv und erinnern, dass die leidvolle Erniedrigung Christi mit der Menschwerdung ihren Anfang nimmt, zur Kreuzigung hinführt. Mit vollem Orchester in großem Jubelton das „Et resurrexit“ mit dem Rühmen der Herrlichkeit Gottes. Die Bass-Arie „Et in Spiritum Sanctum“ ist ein Glaubensbekenntnis in schwingendem Sechsachteltakt. Mit Orchester-Tutti schließt das Credo „Wir erwarten die Auferstehung der Toten“. Das großdimensional klingende „Sanctus“ ist dann ganz große Barockoper. Das Osanna führt in schnellem Tempo das Gotteslob in einem achtstimmigen Doppelchor weiter, gefolgt von der mit zarter Flötenstimme begleiteten Tenor-Arie des Benedictus. Nach der Alt-Arie des „Agnus Dei“ dann das abschließende kontemplative „Dona nobis pacem“, „schenke uns Frieden.“

Die Gesangssolisten waren Verena Gropper (Sopran), Anne Bierwirth (Alt), Joachim Streckfuß (Tenor), Christos Pelekanos (Bass), alles erfahrene Oratoriensänger mit sehr geradliniger, vibratoarmer Tongebung. Für die Basspartie hätte man sich mehr bassklängiges Stimmvolumen und substantielle Tiefe gewünscht.

Klaus Brecht dirigierte den Tritonus-Kammerchor und das Augsburger Barockorchester „La Banda“. Alle zusammen gestalteten eines der ganz großen Werke der Musikliteratur mit außergewöhnlicher Musikalität, Differenzierungsstärke und Interpretationskraft. Die zwei Stunden Konzertdauer vergingen trotz der außergewöhnlich sitzunfreundlichen Kirchenbänke wie im Fluge. Das große künstlerische Erlebnis bleibt unvergesslich.