Generalversammlung Fanfarenzug Zell Graf zu Erbach-Erbach

Der Fanfarenzug Zell, Graf zu Erbach-Erbach (Rot an der Rot) hielt seine Jahresversammlung 2022 im Gasthaus „Zur Linde“ ab. Nach den ausführlichen Berichten der einzelnen Organe wurde die Entlastung der Vorstandschaft durch Frau Bürgermeisterin Irene Brauchle durchgeführt.

In diesem Jahr standen keine Wahlen an. Vorsitzender Gerhard Bentel sprach zum Abschluss der Versammlung einen besonderen Dank an alle Mitglieder aus, zeichnet es den Verein und die große Zusammengehörigkeit doch aus, dass nach der langen Corona-Durststrecke alle Mitglieder wieder mit an Bord sind und er wieder einmal mehrere Ehrungen vornehmen konnte:

In diesem Jahr standen die Ehrungen für jeweils 25 Jahre Vereinszugehörigkeit für Christina Walcher und Stephan Öfner an. 30 Jahre gehört Gerhard Bentel schon dem Verein an. 35-Jahre Fanfarenzug zählen Tanja Lindner, Hubert Pfau und Markus Steiner.

Zudem wurde der Zugführer Stephan Öfner für seine 20-jährige Dirigentenarbeit mit der Dirigenten-Ehrennadel in Gold geehrt.