Generalversammlung des Imkervereins Iller- und Rottal

Der 1. Vorstand Wolfgang Höschele, das war er von 2010 bis 2022, hat diese Funktion/Aufgabe anlässlich der Generalversammlung am 8. Oktober in Unteropfingen in jüngere Hände empfohlen. Diese Entscheidung teilte er den anwesenden Vereinsmitgliederinnen und -mitgliedern mit. Was ihn dieser Schritt kostete, war an seinen Emotionen nicht zu übersehen. „Der Verein ist Alles und somit ist diese Entscheidung mein Wunsch.“ Die neue Führungsmannschaft bekommt einen gesunden Verein übergeben. Aktuell sind 68 Personen im Verein. Nicht zuletzt soll diese Zahl für seine äußerst anerkennungswürdige Leistung während seiner Vorstandsfunktion stehen!

2012, als Wolfgang den Vereinsvorsitz übernahm, konnte er auf 28 Personen zurückgreifen. Wolfgang Höschele hat dem Verein, seinen Mitgliederinnen und Mitgliedern, ein perfektes Ehrenamt vorgelebt, was sich auch in den zwei baulichen Maßnahmen – dem Bienenhausmuseum und der Ambrosius Kapelle – sowie einer gut gefüllten Vereinskasse widerspiegelt. Das Bienenhausmuseum und die Ambrosius Kapelle, beides rein private Objekte, haben immer zur Nutzung für den Verein zur Verfügung gestanden. Es war und ist immer sein Ziel, mit allen Aktivitäten das Imkereiwesen im Iller- und Rottal zu unterstützen und zu fördern.

Wolfgang Höschele nahm anschließend noch folgende Ehrungen vor: Die Vereinsnadel in GOLD – über 50 Jahre Imker: Josef Rief, Willebold Simmler, Wolfgang Höschele.

Die Vereinsnadel in SILBER – über 25 Jahre Imker: Hans Buchmann, Reinhold Straub (nicht anwesend), Florian Schädler.

Die Vereinsnadel in BRONZE – über 10 Jahre Imker: Bruno Diebold, Martin Öfner (nicht anwesend), Wolfgang Denzel.

Die notwendigen Wahlen ergaben folgendes Ergebnis: 1. Vorstand Gerhard Kottek, Schriftführer Klaus Keller, Seuchenwartin Viola Deger, Kassenprüfer Martin Öfner (nicht anwesend), Ausschussmitglied Felix Welser.

Wolfgang Höschele bedankte sich bei den Anwesenden für das Vertrauen in seine Vereinsführung und die schönen Jahre in dieser Funktion. Er freut sich auf nicht weniger spannende Jahre unter der neuen Vereinsführung, welcher er die besten Wünsche für ihre Arbeit mit auf den Weg gab.