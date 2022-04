Am Montag, 25. April, um 19.30 Uhr findet die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats statt. Im Sitzungssaal des Rathauses geht es unter anderem um den Fuchsweiher im Rahmen des Aktionsprogramms zur Sanierung oberschwäbischer Seen, um den Breitbandausbau in der Gemeinde und um die Teilnahme am LEADER-Programm.