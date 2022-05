Gemeinderat Rot an der Rot tagt öffentlich

Zu seiner Sitzung lädt der Gemeinderat am Montag, 30. Mai um 19.30 Uhr ein. Diese findet im Sitzungssaal im Rathaus Rot an der Rot im 2. Obergeschoss statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Vergabe Bauleistungen am Kindergarten Ellwangen und Haslach, der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan und Vorhaben- und Erschließungsplan der „Freiflächenphotovoltaikanlage Haslach“, die Satzung des Babauungsplans Freiflächenphotovoltaikanlage Haslach, Beschluss über Gestaltungsfragen des Friedhofs St. Johann Rot an der Rot, die Auswahl von Bauplatzvergabeverfahren Baugebiet „Schildäcker 2“, die Entscheidung zum Schülerverkehr zwischen Rot an der Rot und Eichenberg und Jahresabschlüsse.