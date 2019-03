Gemeinde Rot an der Rot unterstützt Bücherei stärker

Der Gemeinde Rot an der Rot ist viel an der katholischen Bücherei St. Verena gelegen, die von circa 25 Bürgern ehrenamtlich betreut wird. Dieses Angebot solle „auf jeden Fall in der jetzigen Qualität erhalten bleiben“, heißt es im amtlichen Bericht zur Sitzung des Gemeinderats. Die Räte stimmten dem Vorschlag zu, dass die bürgerliche Gemeinde dem kirchlichen Träger der Diözese finanziell stärker unter die Arme greifen soll.

Konkret wird sie sich von 2019 an mit monatlich 500 Euro an den Personalkosten für eine Büchereileitung beteiligen; das macht also 6000 Euro jährlich. Darüber hinaus gehende Personalkosten muss der Träger selbst schultern. Der Zuschuss der bürgerlichen Gemeinde soll helfen, den Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn das Ehepaar Kaltenthaler die Federführung wie gewünscht in jüngere Hände legt. Die Eheleute engagieren bisher im Ehrenamt maßgeblich für alle organisatorische Dinge rund um die Bücherei; jetzt möchten sie diese Aufgabe abgeben.

Aktuell gewährt die Gemeinde der katholischen Bücherei bereits einen pauschalen Zuschuss von 2000 Euro jährlich für die Reinigung; laut Sitzungsvorlage übernimmt sie außerdem laufende Kosten etwa für Strom, Heizung und Internet.

Die Bücherei „ist ein wichtiger Mittelpunkt der Gemeinde, der von allen sehr geschätzt wird“, heißt es im Bericht des Rathauses. Bürgermeisterin Irene Brauchle stricht die Bedeutung der Einrichtung heraus. Nicht nur zur Förderung der Lesefähigkeit und Lesefreude der Kinder und Jugendlichen. Auch Familien mit geringerem Einkommen können durch die günstige Jahresgebühr ihren Kindern das Lesen von Büchern oder die Ausleihe von Spielen ermöglichen.Durch ein buntes Kulturprogramm für jedes Alter bereichere die Bücherei das Gemeindeleben ungemein. Gerade diese Veranstaltungen würden nicht nur von Einheimischen, sondern auch von Auswärtigen besucht. Die Räte schlossen sich diesem Ausdruck der Wertschätzung an.