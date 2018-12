Gelungenes Nikolauskonzert des Musikvereins Haslach

Der Musikverein Haslach hat vor Kurzem sein traditionelles Nikolauskonzert gegeben. Mitwirkende waren der Musikverein Dietmanns unter der Leitung von Florian Renz und der Musikverein Haslach, letztmals unter der Leitung von Manfred Bachmor.

Eröffnet wurde das Konzert vom Musikverein Dietmanns mit „Overture to a new age“, gefolgt von „Inchon“ und einem Medley der größten Hits von Bryan Adams. Zu Ende ihres Konzertteils spielte der Musikverein Dietmanns den bekannten Marsch „Die Regimentskinder" von Julius Fucik. Anschließend nahm der Musikverein Haslach auf der Bühne Platz und begann mit einem musikalischen Klangbild einer der größten Marschparaden der USA, „Chicago Festival“ von Markus Götz. Musikalisch ging es weiter mit dem Stück „The Saint and the City“, gefolgt von einem Mix aus Balkanklängen und „Segne du Maria“ vereint im Stück „Crossbreed“ von Thiemo Kraas. Die weite Welt der Filmmusik kam auch nicht zu kurz mit dem Soundtrack zur gleichnamigen Serie „Band of Brothers“. Abschluss war der Marsch „Waagabunden“ von Christoph Walter. Der Musikverein Haslach spiele als Zugabe „Jungle Book“ und den Marsch „Tiroler Adler“.

Das Programm, das in intensiver Probenarbeit vorbereitet wurde, hatte die zahlreichen Besucher begeistert und somit war es ein sehr gelungener Abend für alle.

Es war das letzte Konzert des Musikvereins Haslach mit ihrem Dirigenten Manfred Bachmor. Auf seinen Wunsch gehen Manfred Bachmor und der Musikverein Haslach in Zukunft getrennte Wege.