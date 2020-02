Geldautomat in Ellwangen aufgebrochen

Ein Unbekannter hat am Dienstag Beute in Ellwangen gemacht. Dienstagnacht drang er laut Polizeibericht in ein Gebäude in der Biberacher Straße ein. Um in das Innere zu gelangen, hebelte er eine Tür auf. In einem Raum stand ein Geldautomat.

Den flexte der Einbrecher auf. Das darin befindliche Bargeld machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren am Tatort. Die Polizei Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen.