„In Rot, Ellwangen und Spindelwag ist das Roter Land ab sofort in Narrenhand“: Beim Rathaussturm in Rot an der Rot gab sich die Bürgermeisterin Irene Brauchle diplomatisch und bot den Narren die Friedenspfeife an.

Mit dem Rathausteam, als Indianer und Cowboys verkleidet und mit Gewehren und Pistolen bewaffnet, wollte sie eigentlich das Rathaus verteidigen. Aber bei der Übermacht an Bobohle, Bawaldbohle, Mühl-Hexa und Schwaaze Deifel hatte sie keine Chance. „Au dieses Johr hond dia Narra gwonna erneut und hond überwunda dia Absprerrung, was euch sicher freut“, stellte Irene Brauchle freudig fest. Zunftmeister Andreas Högerle nahm das Rathauszepter gerne entgegen und meinte: „Als Promikoch, do isch se guat, bloß hand mir no nix versuacht. Jetzt beim Rathaussturm, des ischd a Sach, do werrat d’ Wischtla von dr Irene gmacht.“ Zuvor hatten die Narren die Schulen gestürmt und die Schüler der Abt-Hermann-Vogler-Schule einen Tanz aufgeführt. Gefeiert wurde noch lange mit lauter Musik, Snacks und Getränken.