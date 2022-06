Fußball-Kreisliga B II: SGM Rot/Haslach gewinnt Kellerduell

Die SGM Rot/Haslach hat in der Fußball-Kreisliga B II Riß die Nachholpartie gegen die SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III mit 2:1 (2:1) gewonnen.

Durch den zweiten Sieg in Folge ist das Schlusslicht die SGM Rot/Haslach nun punktgleich mit der SGM Sießen/Wain und liegt nur noch einen Zähler hinter der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen III zurück. Die Tore fielen alle in der Anfangsphase. Die Platzherren gingen früh durch Mohammad Rashid (4.) und Egzon Kryeziu (7.) mit 2:0 in Front. Leon Link (11.) brachte den heuer noch punktlosen Gast auf 1:2 heran. Danach versäumte es die Heimelf nachzulegen, doch der gegnerische Torwart Stefan Rodi hielt sein Team im Spiel. Im zweiten Durchgang verflachte das Kellerduell zunehmend und es blieb bis zum Schluss beim Halbzeitstand. Bes. Vor.: Gelb-Rot für den Gästespieler Peter Klug (90.+3).