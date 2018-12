Der Gemeinderat Rot an der Rot tagt am Montag, 10. Dezember, um 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses Rot an der Rot. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Bekanntgaben nichtöffentlich gefasster Beschlüsse, die Satzung zur Änderung der Friedhofsatzung, die Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung, die Satzung zur Änderung der Abwassersatzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung und der Widerruf von Bestellungen von Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Rot an der Rot.