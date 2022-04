Flontas/Ziesel folgen beim SV Ellwangen auf Figel

Trainer Erol Figel wird zum Saisonende den SV Ellwangen verlassen und lässt sich seine sportliche Zukunft noch offen. Seine Nachfolge tritt beim derzeitigen Tabellensiebten der Fußball-Kreisliga A I Riß das Spielertrainer-Duo Andreas Flontas und Alexander Ziesel an. Das teilt der SVE mit.

„Das ist keine Entscheidung gegen den Verein und die Spieler gewesen“, wird Erol Figel in der Mitteilung zitiert. „Nach drei Jahren beim SVE ist es an der Zeit für mich, etwas Ruhe einkehren zu lassen, oder eine neue Herausforderung anzustreben. Dies ist allerdings noch offen.“ Die Entscheidung, die zusammen mit den Ellwanger Verantwortlichen getroffen worden sei, sei bereits im Januar erfolgt. „Es ist mir sehr schwergefallen, da mir der Verein und die Spieler die letzten Jahre sehr ans Herz gewachsen sind“, so Figel. „Es ist etwas Besonderes, als Freunde auseinandergehen zu können.“

„Trotz coronabedingten Unterbrechungen hat Erol in den vergangenen Spielzeiten eine großartige Arbeit gemacht. Er hat einige junge Nachwuchsspieler in die Mannschaft integriert und ein tolles Team geformt“, sagt SVE-Abteilungsleiter Thomas Brüchle. „Seine Verdienste um den Verein und die Mannschaft sind außerordentlich hoch zu bewerten.“

Für den SV Ellwangen beginnt nun im Sommer ein neues Kapitel mit Andreas Flontas und Alexander Ziesel als gemeinsam verantwortliches Trainerteam. Flontas hat zuletzt den TSV Altenstadt trainiert und war dort im Januar 2020 coronabedingt zurückgetreten. Ziesel ist derweil bereits als Co-Trainer beim SVE tätig. „Der Verein ist sich sicher, dass dieses junge Trainergespann perfekt zu uns passt und die gute Entwicklung – vor allem im taktischen Bereich – weiter vorantreiben kann“, so Brüchle. „Des Weiteren wird im Sommer der Stab des Abteilungsleiters an Wolfgang Vollmer und Spielleiter Torsten Härle weitergegeben.“