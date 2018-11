Flüchtlinge sollen ins Untere Tor ziehen

Die Gemeinde Rot plant, das Gebäude in der Tannheimer Straße 20 (Unteres Tor) anzumieten, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Bürgermeisterin Irene Brauchle sagte, dass die Gemeinde Rot theoretisch noch weitere 30 Flüchtlinge dieses Jahr noch aufnehmen soll. In der Praxis werden es aber voraussichtlich deutlich weniger sein. Die Gespräche mit dem Landratsamt Biberach laufen noch. Es handelt sich dabei um Flüchtlinge, die bisher in einer der großen Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises gelebt haben. Dort dürfen sie maximal zwei Jahre lang bleiben – oder so lange, bis ihr Asylverfahren abgeschlossen ist. Es gibt in dem Gebäude vier Wohnungen, die vorab vom Vermieter so umgebaut werden sollen, dass im ersten und zweiten Obergeschoss 15 bis 20 Personen untergebracht werden können. Die Gemeinde wird das Gebäude vorerst zwei Jahre anmieten. Außerdem ist geplant, die Räume im Erdgeschoss der Freien Christengemeinde zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde ist so stark gewachsen, dass die bisherigen Räumlichkeiten zu klein geworden sind.