Film „Bob der Streuner“ ist für Kinder

In der Katholischen Öffentlichen Bücherei St. Verena in Rot an der Rot wird am Freitag, 10. Januar, der Film „Bob der Streuner“ gezeigt. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr in den Räumen der Roter Bücherei.

Der Film ist als „Sehenswert ab 12 Jahren“ eingestuft: Das Letzte, was James gebrauchen kann, ist ein Haustier. Er schlägt sich von Tag zu Tag als Straßenmusiker durch und sein mageres Einkommen reicht gerade, um sich selbst über Wasser zu halten. Und jetzt auch noch das: Als es eines Abends in seiner Wohnung scheppert, steht da nicht wie vermutet ein Einbrecher in der Küche, sondern ein ausgehungerter Kater, der wie sein tierisches Ebenbild aussieht. Obwohl knapp bei Kasse, beschließt er, den aufgeweckten Kater aufzupäppeln, um ihn dann wieder seines Weges ziehen zu lassen. Doch Bob hat seinen eigenen Kopf und denkt gar nicht daran, James zu verlassen. Er folgt ihm auf Schritt und Tritt. Für James ist nichts mehr, wie es war. James findet zurück ins Leben ...

Nach dem Film soll noch Zeit zum Verweilen und zum Austausch sein.