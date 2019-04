Die Imker des Bezirks-Imkervereins Iller- und Rottal fahren am Samstag, 13. April, zum Württembergischen Imkertag nach Ludwigsburg. Der Verein bietet Interessierten, auch von Nachbarvereinen, eine Mitfahrgelegenheit in ihrem Bus an. Interessierte sollten sich möglichst schnell bei Waibel-Höschele unter Telefon 08395/636 anmelden.

Der Bus fährt am Samstag mit folgenden Zustiegsmöglichkeiten zu den genannten Uhrzeiten ab: in Rot an der Rot an der Ökonomie um 6.45 Uhr, in Ochsenhausen an der Kapfhalle um 7 Uhr, in Schwendi Rathaus um 7.15 Uhr.