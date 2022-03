Essen brennt an – mit erheblichen Folgen

Mit Verletzungen ist eine 49-Jährige am Montag in ein Krankenhaus gekommen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 10.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in Rot an der Rot aus. Eine 49-Jährige hatte ihr Essen auf dem Herd vergessen.

Dadurch entstand eine starke Rauchentwicklung und es kam wohl zu einer Verpuffung. Löschversuche scheiterten.

Dabei zog sich die Frau Verletztungen zu. Mit Verbrennungen an der Hand und dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung kam sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte den Brand.