Erster Heimspieltag für den SV Tannheim

Die Faustballerinnen des SV Tannheim bestreiten am Sonntag, 1. Dezember, ihren ersten Heimspieltag in der 1. Bundesliga Süd. Ab 11 Uhr sind in der Sporthalle in Rot an der Rot der TV 1880 Käfertal sowie der TSV Schwieberdingen zu Gast.

Die Tannheimer Faustballerinnen haben sich vorgenommen, den Klassenerhalt möglichst früh zu sichern. Nach der unglücklichen Niederlage gegen den TSV Gärtringen am vergangenen Spieltag will die Mannschaft nun vier wichtige Punkte aufs Habenkonto buchen. Am ersten von drei Heimspieltagen begrüßt der SVT am Sonntag Aufsteiger TV 1880 Käfertal und den TSV Schwieberdingen. Bereits im Feld konnte der SVT Käfertal schlagen, dennoch sind die Faustballerinnen aus einem Stadteil Mannheims nicht zu unterschätzen. Mit einem Sieg gegen Gärtringen und unter anderem einem Satzgewinn gegen Calw nehmen sie mit 4:4 Punkten Platz fünf in der Tabelle ein. Der SVT liegt mit 2:6 Punkten auf Platz sechs. Der TSV Schwieberdingen konnte bislang nicht punkten und liegt auf Platz neun. Die weiteren Heimspieltage finden am 15. Dezember gegen den TV Obernhausen und den TSV Calw sowie am 19. Januar gegen den TSV Gärtringen und TSV Dennach statt.