Erste Dorfputzete der Gemeinde Rot an der Rot war ein voller Erfolg

Knapp 200 Engagierte jeglichen Alters haben bei der ersten Dorfputzete rund um Rot, Ellwangen, Haslach und Spindelwag allerhand Alteisen, Altglas, Reifen und sonstigen Unrat eingesammelt. Die Einzelpersonen und Vereinsvertreter konnten kaum fassen, was sie an Weg- und Waldrändern, auf Wiesen und an Gewässern alles fanden. Insgesamt wurde mehr als eine Tonne Unrat gesammelt, davon etwa 800 Kilogramm Müll, 50 Kilo Glas, zehn Altreifen, 100 Kilo Altholz, etwa 250 Kilo Alteisen sowie ein Fahrrad, ein Fernseher und Sanitärmöbel. Beim gemeinsamen Vesper dankte Bürgermeisterin Irene Brauchle den Freiwilligen und alle waren sich einig, dass die Aktion fortgeführt werden soll.