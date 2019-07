Erfolgreicher Sponsorenlauf der Haslacher Schüler

42 Schüler der Grundschule von Haslach haben bei einem Sponsorenlauf fast 3300 Euro für einen guten Zweck gesammelt. Vor den Sommerferien übergaben sie den Scheck. Die Idee für den Sponsorenlauf war im Lauf des Schuljahrs entstanden, als Luzia Sattelberger vom Arbeitskreis Faustin-Mennel-Schule Haslach über zwei Schulen in Argentinien berichtete, die der Arbeitskreis unterstützt. Um den Kindern dort zu helfen, fasste der Elternbeirat unter Leitung seiner Vorsitzenden Melanie Schiedel-Rodi den Entschluss, bei einem Sponsorenlauf Spenden für die argentinischen Kinder zu sammeln. So gingen am Ende 42 Grundschulkinder von Haus zu Haus durchs Dorf und suchten Sponsoren für die Aktion. Am eigentlichen Lauftag drehten die Kinder dann trotz großer Hitze hochmotiviert ihre Runden. Einen Scheck über 3291 Euro übergaben sie nun an die Vertreter des Arbeitskreises Faustin- Mennel-Schule, Luzia Sattelberger und Uwe Kaltenthaler. „Ein riesiger Betrag für eine kleine Schule“, so Kaltenthaler. Foto: privat