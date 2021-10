Erfolgreich auf Spotify und Youtube: Fäaschtbänkler erhalten zwei Gold-Awards

Die Band Fäaschtbänkler hat gleich zwei in der Musikbranche wichtige Auszeichnungen erhalten – und das mitten in der Corona-Pandemie. Die Musiker bekamen von ihrem in Haslach ansässigen Label Rosenklang sowohl den österreichischen als auch den Schweizer Gold-Award überreicht. Damit werden Künstler ausgezeichnet, deren Musik überdurchschnittlich häufig im Handel und im Internet verkauft wurde.

„Was früher die Goldene Schallplatte war, ist heute der Gold-Award“, erklärt Martin Simma, Chef des Labels Rosenklang, das die Band managt. In der Schweiz bekommen Musiker einen Gold-Award, wenn sie entweder 10 000 Singles verkauft haben oder 1,75 Millionen Mal ihre Titel über Streamingdienste gehört wurden, also etwa bei Spotify oder Apple Music. „Bei den Fäaschtbänkler war es eine Mischung aus Streams, Verkäufen und Downloads“, erläutert Simma. In Österreich sind die Vorgaben für die Preisverleihung ähnlich: Die Band muss mindestens 15 000 Platten verkauft haben oder 1,5 Millionen Streams nachweisen.

„Platten und CD-Verkäufe haben natürlich stark abgenommen, daher sind heute die Zahlen Streamingdienste so entscheidend“, so der Chef des Labels. „Die Jungs sind mittlerweile sehr erfolgreich, haben über 80 Millionen Spotify-Streams und über 70 Millionen Klicks auf Youtube. Und das geht hin bis zu der sehr jungen Zielgruppe, die Fäaschtbänkler sind auf TikTok ebenso angesagt und ihr Song ,HumpaHumpa’ hat sich dort sehr schnell viral verbreitet.“

Wenn es um eine solche Auszeichnung geht, werden jedoch nur die Premium-Streams gezählt. Die freien, unbezahlten Streams werden nicht mitgezählt. „Premium-Streams sind aber auch keine Streams, die einzeln bezahlt werden müssen, sondern es sind Streams, die die Abo-Kunden der Plattformen machen. Also dass gegen eine monatliche Gebühr der Kunde Songs in unbegrenzter Anzahl streamen kann. Das führt am Schluss zu den minimalen Ausschüttungen pro Stream für den Künstler“, erklärt der Manager. Und es bedeutet im Umkehrschluss, dass manche Bands zwar im Internet sehr viele Fans haben, eine solche Auszeichnung jedoch nie erhalten werden, weil zu viele Menschen nur die kostenlose Version der Streamingdienste nutzen.

„Humpa Humpa“ ist der Megahit

Die Preisverleihung fand vor Kurzem in Kempten während eines Konzerts der Band in der BigBox statt. „Die Fäaschtbänkler sind eine Band, die es schafft, mit ihren Songs und ihrer eigenen Stilistik genreübergreifend erfolgreich zu sein. So spielen sie bei Rock-Festivals wie NovaRock, im Taubertal oder Gampel, genauso wie beim Schlager-Open-Air Flumserberg oder beim Woodstock der Blasmusik“, erklärt Simma den Erfolgskurs der Band.

Momentan habe die Band einen absoluten TikTok-Hype mit ihrem Song „Humpa Humpa“ ausgelöst. In Holland entwickele sich dieser Song gerade zum Mega-Hit und werde von vielen holländischen Künstlern gecovert. Ihr Song „Konfetti“ ist der Trailer- und Titelsong zur aktuellen TV-Staffel von „Bauer sucht Frau“ in Österreich.

Die für den Award nötigen Streamingzahlen beziehungsweise Verkaufszahlen werden in dem jeweiligen Land von der IFPI überprüft. Die IFPI ist die International Federation of the Phonographic Industry.