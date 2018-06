„Eine höllische Nacht“ beim Theaterverein Rot an der Rot

Der Theaterverein Rot an der Rot spielt dieses Jahr „Eine höllische Nacht“ von Balthasar Alletsee. Die Komödie in zwei Akten, erschienen beim deutschen Theaterverlag, dreht sich um Jürgen. Nein, er hat sich bis jetzt keine Gedanken um sein Ableben gemacht. Umso erstaunter ist er, als nachts ein Buchhalter aus dem Jenseits im Schlafzimmer auftaucht, um seine „Schlussbilanz“ zu vervollständigen. Als er seine Frau weckt, ist diese nicht bereit, ihre Nachtruhe für Jürgens Hirngespinste zu opfern. Was nun? Jürgens Forderungen rufen noch mehr nächtliche Besucher auf den Plan ...

Spieltermine sind Freitag und Samstag, 23. und 24. Februar, sowie Freitag und Samstag, 2. und 3. März. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr in der Festhalle Rot an der Rot. Karten zum Preis von sieben Euro gibt’s unter Telefon 07351/57 066 70 sowie bei der Kreissparkasse in Rot an der Rot.