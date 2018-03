„Eine höllische Nacht“ können Mutige derzeit mit der Theatergruppe Rot an der Rot in der dortigen Festhalle verbringen. Glücklicherweise ist das unterirdische Erlebnis auf zwei Stunden beschränkt und die Besucher sitzen gefahrlos an den Tischen. Auf der Bühne aber geht es, wie seit 30 Jahren, mit größter Leidenschaft zur Sache.

Ihr oberstes Ziel nennen die 29 Mitglieder die Förderung von Heimatpflege, Mundart und Brauchtum. Und nun entführen die höchst engagierten Laiendarsteller zur Heimatpflege in die Hölle? Warum nicht – es gab in der Vergangenheit auch schon Theaterstücke mit Vampiren und Engeln.

Die Handlung ist rasch beschrieben. Luzifer (extrem charmant und cool) und sein Ärmelschoner tragender Buchhalter wollen Jürgen (in den angeblich besten Mannesjahren) vorzeitig aus seinem Erdenleben abholen. Der Grund? Jürgen ist ein solch nervtötender Langweiler, dass sich weitere Erdenzeit nicht lohnt. Warum Sabine (desilloussioniert und untreu) dennoch mit allen weiblichen Tricks um ihren Mann kämpft?

Carpe Noctem, nutze die Nacht. So steht es groß über dem Bett – gemeint ist aber das ganze Leben. Der Buchhalter der Kleingeister und Krämerseelen und „Seine Boshaftigkeit“, der Teufel, haben nämlich eine Botschaft für Sabine und Jürgen und alle Zuschauer parat. Leben ist nach ihrer Lesart nicht, dass die Krone der Schöpfung den Paybackpunkten hinterher jagt. Das Leben soll nicht in langweiligem Mittelmaß, sondern in verschwenderischer Pracht gelebt werden.

Diese höllische Lehrstunde wird von der Theatergruppe Rot mit großem Eifer, mit wilder Hingabe, mit bissigem Humor und (fast) ohne Scham gegeben. Gabriel Bader und Carola Zoller scheuen sich nicht, das Elend des Ehelebens in seinen ganzen Peinlichkeiten aufzufächern. Die „Schwestern“ Stefanie Mildenberger und Stefanie Merk nerven und streiten ebenfalls wie ein altes Ehepaar und bemerken dabei nicht mal ihren eigenen Tod. Wie gut, dass der gutmütig-tapsige Unterwelt-Buchhalter (Joachim Spiller) bei der dritten Weinflasche die Rechenmaschine beiseite legt und seinem bissig-bösen Chef (Rolf Schmidberger) beisteht.

Dieser verliert zwar durch ein Missgeschick frühzeitig seine Luzifer-Hörnchen, nicht aber die Contenance und eine unsichtbare Mitspielerin im Publikum persifliert den ganzen Wahnsinn mit irrem Gekicher. Ja, diese Laientruppe gibt alles, damit die Gäste einen witzigen, entspannenden, „granadamäßig oberschwäbischen“ Feierabend und einen kleinen Denkzettel haben. „Soll‘s das gewesen sein?“ fragt Luzifer suggestiv aus dem Bühnennebel.

Der anerkennende Applaus des wohlgesonnenen Publikums ist ein klares Votum: Das darf nicht alles gewesen sein. 30 Komödien-Jahre mit dem launigen Verein sind definitiv noch nicht genug. Denn was auf und hinter der Bühne geleistet wird, ist tatsächlich ein turbulenter Beitrag für ein warmes, manchmal höllisches, heimatliches Gefühl.