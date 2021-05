Einbrecher machen Beute in Geschäft

Unbekannte Einbrecher haben am Samstag oder Sonntag in einem Geschäft im Roter Teilort Haslach nach Brauchbarem gesucht. Das teilt die Polizei mit. Zwischen 11.45 und 10.45 Uhr waren die Unbekannten in der Haldenstraße. Sie brachen die Tür auf und nahmen bei ihrer Suche im Innern Zigaretten, Alkohol und Essen.

Auch Automaten wollten die Unbekannten aufbrechen. Sie scheiterten. Die Täter flüchteten mit ihrer Beute. Spezialisten der Polizei haben die Spuren der täter gesichert. Sie geben den Ermittlern der Biberacher Kriminalpolizei (Telefon 07351/4470) erste Hinweise auf die Unbekannten.