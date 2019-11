Ein Einbrecher hat Donnerstagnacht in einer Firma in Rot an der Rot in der Biberacher Straße Beute gemacht.

Der Unbekannte hebelte ein Fenster auf und gelangte so in das Firmengebäude. Dort fand er eine größere Menge an Zigaretten, die er an sich nahm.

Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.