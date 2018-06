Ein geschätzter Ratgeber für drei Bürgermeister geht

Nach rund 45 Jahren im öffentlichen Dienst geht im Roter Rathaus eine Ära zu Ende. Hauptamtsleiter Josef Liebhardt wurde in der Gemeinderatssitzung am Montag mit viel Beifall verabschiedet. Bürgermeisterin Irene Brauchle ging bei der Verabschiedung auf die Vita von Liebhardt ein und bezeichnete ihn als angenehmen Mitarbeiter mit viel Humor und einer Portion Gewitztheit. Nach dem Abitur und anschließendem Grundwehrdienst begann Josef Liebhardt seine Ausbildung zum gehobenen Verwaltungsdienst. Dienstorte waren das Rathaus in Tannheim, das Landratsamt Biberach und die Stadt Biberach. 1980 wurde er Hauptamtsleiter in Rot an der Rot und habe drei Bürgermeister begleitet. „Mit dem dritten Gemeindeoberhaupt hatten Sie es noch mit einer Frau zu tun“, sagte Irene Brauchle lächelnd.

Er sei die Anlaufstelle für alle Ratsuchende gewesen und habe versucht, es allen recht zu machen, „was geradezu unmöglich ist“, so Brauchle. Als „hartnäckiger Verhandlungspartner“ habe er immer eine gute Lösung gefunden. Mit seinem guten Gedächtnis für Verwaltungsvorgänge, für Bürger der Gemeinde und für Grundstücksangelegenheiten, sei er ein guter Ratgeber für Kollegen und Chefs gewesen, lobte die Bürgermeisterin. Neben den Zuständigkeiten für Bausachen und Ordnungsamt war er im Gutachterausschuss und außerdem für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung zuständig.

„Lassen Sie ab jetzt mal fünfe gerade sein, genießen Sie die Zeit mit Ihrer Familie und behalten Sie Ihren Humor“, gab Irene Brauchle Liebhardt mit auf den Weg, was die Anwesenden mit starkem Applaus unterstrichen. Als kleine Anerkennung überreichte Brauchle ihm einen Geschenkgutschein und für seine Frau einen Blumenstrauß.

Für den Gemeinderat überbrachte Klaus Zieher die besten Wünsche und lobte die Gewissenhaftigkeit von Josef Liebhardt. „In den 37 Jahren als Hauptamtsleiter unserer Gemeinde hast Du viel erlebt und gesehen“, sagte Zieher. „Du hast viele Gemeinderäte und -rätinnen kommen und gehen sehen und warst mit viel Engagement dabei.“ Als Erinnerung an diese Zeit übergab Zieher Liebhardt ein Buchgeschenk. (aß)