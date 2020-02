Ein bunter kleiner Umzug zieht durch die Zeller Straßen

Klein aber fein – das ist das Motto des Fasnetsumzugs in Zell bei Rot an der Rot. Denn obwohl nur wenige Menschen in dem Teilort leben, organisieren sie seit mehr als 30 Jahren einen eigenen Umzug am Fasnetssamstag. Bei strahlendem Wetter hatten sich zahlreiche Besucher eingefunden, um dem bunten Treiben beizuwohnen.

Am Umzug nahmen, neben der Narrenzunft Bobohle, ausschließlich private Gruppen teil. Diese kamen aus Zell, aber auch aus umliegenden Orten, wie Ellwangen, Erolzheim, Bellamont und Ochsenhausen.

Manche Gespanne griffen aktuelle Themen wie den Klimawandel oder das Bienensterben auf. Daneben gab es beim Umzug aber auch Piraten, Figuren aus Mario-Cart, Musik- und Tanzgruppen, einen Bierathlon-Wagen sowie traditionelle Masken zu sehen. Der Ober-Bobohle durfte natürlich auch nicht fehlen. Der Roter Liederkranz ermittelte in einem Mordfall und warb nebenher für neue Mitglieder. An die Zuschauer verteilten die Narren Süßigkeiten und Schnaps, manchem wurde die Frisur neu geordnet.

Wie jedes Jahr kommt der Erlös der Veranstaltung einem gutem Zweck zugute. Dieses Jahr sammelten die Zeller für eine junge Frau, die bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt wurde.