Bereits zum vierten Mal gibt es einen kunstvollen Erntedank-Altar in der St. Anna-Kapelle in Mühlberg bei Rot an der Rot zu sehen. Das Bild für den Altar wurde nach dem Gemälde „Madonna dell’Ulivo“ von Nicolo Barabino entworfen. Der Künstler lebte von 1832 bis 1891 und arbeitete in Florenz und Genua, bekannt wurde er vor allem als Kirchenmaler. Wie in den Jahren zuvor wurde das Bild für den Altar von der Familie Schmidberger aus Mühlberg mit vielen verschiedenen Samen und Körnern in wochenlanger aufwendiger Arbeit gestaltet. Besonders erwähnenswert sind die fein gearbeiteten Gesichter und der fesselnde Blick des Jesuskindes. Die Kapelle ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Spenden gehen an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm. Foto: Privat