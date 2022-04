Start-Up aus Rot an der Rot will Baubranche revolutionieren

Ein Bauunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, „maximal nicht zu bauen“ – das klingt erst einmal komisch. Und doch gibt es seit Kurzem ein Start-Up in Rot an der Rot, das sich genau das auf die Agenda geschrieben hat.

Das im Januar 2022 gegründete Unternehmen heißt „DenkMalNachhaltig“. Ebenso wie bei Jako Baudenkmalpflege liegt der Hauptaugenmerk auf der Sanierung und Restaurierung von denkmalgeschützten Gebäuden. Das Start-Up geht jedoch einen Schritt weiter: Es will nicht einzelne Gebäude, sondern ganze Areale zu neuem Leben erwecken. Bestes Beispiel ist der erste Auftrag, den „DenkMalNachhaltig“ bearbeitet: In der Kleinstadt Eutingen im Gäu hat die Jäger GmbH der Stadt das Gelände rund um das alte Bräuhaus abgekauft. Auf diesem Areal entstehen nun Wohnungen für junge Familien, seniorengerechte Wohnungen, ein Kaffee und ein Kindergarten. Ein ganzes Quartier also. Die Umsetzung übernimmt das neue Start-Up.

Gleicher Geschäftsführer, zwei Firmen

Karlheinz Jäger ist einer der drei Brüder, die JaKo Baudenkmalpflege leiten. Gleichzeitig ist er Geschäftsführer des Start-Ups. „Es handelt sich jedoch um keine Konkurrenz, sondern um ein joint venture mehrere Partner, die die Baubranche revolutionieren wollen“, sagt Jäger. Der große Unterschied zwischen den beiden Firmen sei, dass JaKo Baudenkmalpflege beschlossen habe, sich auf den süddeutschen Raum im Bereich Denkmalpflege zu konzentrieren.

„DenkMalNachhaltig“ werde hingegen überregional agieren und dabei stets ganze Areale anstatt einzelne denkmalgeschützte Gebäude zu restaurieren. Ein weiterer großer Unterschied: Das Start-Up erwerbe jeweils im Vorfeld das Areal, um das es gehe, um es dann durch die Neugestaltung einer sinnstiftenden Nutzung zuzuführen.

Das Ziel, maximal nicht zu bauen, erklärt er so: „Wenn zum Beispiel eine Industriebaracke brach liegt, und wir diese einer neuen Nutzung zuführen, dann gehen wir bei den Planungen auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort ein. Wir verwandeln etwas, für das es keine Verwendung mehr gab, das aber Fläche verbraucht hat, in etwas Sinnvolles. Wir versuchen also, wo es geht, nicht neu zu bauen, sondern den Bestand mit neuem Leben zu füllen.“

Energiekonzepte neu denken

Neu denken will „DenkMalNachhaltig“ auch das Thema Energie. Für jedes neue Quartier, das unter ihrer Führung entstehe, werde ein innovatives Energiekonzept entwickelt, das maximal auf erneuerbare Energien ausgerichtet sei. Gleichzeitig sehe die Firmenphilosophie vor, eine komplett dezentrale Struktur aufzubauen. Jeder Mitarbeiter könne arbeiten, von wo und wie er wolle.

Die Teams würden maximal eigenverantwortlich arbeiten. Man wolle sich von den traditionellen Arbeitszeitmodellen loslösen. „Jeder soll sein Potenzial bei uns entfalten und dazu gehört auch, dass wir unsere Mitarbeiter anhalten, etwas für ihre seelische Gesundheit zu tun“, sagt Jäger. Das Unternehmen biete allen an, die Ausübung von Meditation und Qi Gong in ihren beruflichen Alltag zu integrieren. So wolle man dem Trend entgegenwirken, dass psychische Erkrankungen in der Gesellschaft immer weiter zunehmen würden.

Matthias Binninger arbeitete bisher bei JaKo Baudenkmalpflege und ist nun Projektleiter bei „DenkMalNachhaltig“. Für ihn war der Wechsel ein logischer Schritt, sagt er. Auch er ist davon überzeugt, dass die Energiewende nur zu schaffen ist, wenn mehr im Bestand saniert werde. Generell werde in Deutschland zu wenig renoviert und stattdessen zu viel neu gebaut. „In unseren Projekten wollen wir in den neuen Arealen zum einen den demografischen Wandel berücksichtigen und zum anderen ein Abbild der Gesellschaft zeichnen“, erklärt er die Herangehensweise.

Bei den Neubauten werde stark auf den nachhaltigen Rohstoff Holz gesetzt und maximal ressourcenschonend gebaut. Zudem entstünden Wohnungen für alle Altersgruppen. „Die Idee ist, dass man theoretisch das Quartier nie verlassen muss. Man wird dort geboren, geht dort in den Kindergarten und kann irgendwann in eine Senioren-WG ziehen“, fasst er zusammen. Gleichzeitig werde jedes Quartier so konzipiert, dass es zur Stadt gehöre.