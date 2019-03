Mitglieder der vier Narrenzünfte in Rot an der Rot haben gemeinsam am Freitag zuerst die Schüler in der Schule befreit und danach das Rathaus gestürmt. Bürgermeisterin Irene Brauchle und ihre Mitarbeiter hatten sich im Bürgermeisterbüro verschanzt, doch das half ihnen nicht viel. Innerhalb weniger Minuten hatten die Narren die Barrikaden durchbrochen. Bobohle, Bawaldbohle, die Schwaaze Deifel aus Haslach und Mitglieder des Schalmeienzugs aus Ellwangen drängten in das kleine Büro.

So war es denn auch kein Wunder, dass die Bürgermeisterin sich sehr schnell ergab und die Narren willkommen hieß. Nach einer kleinen Stärkung ging es hinaus in den Nieselregen. In ihrer Abdankungsrede ging Brauchle in Kürze auf die wichtigsten Ereignisse im vergangenen Jahr ein, wie den Internetausbau und die Suche nach neuen Baugebieten. Nach der Übergabe des Rathausschlüssels an die vier Zunftmeister musste Irene Brauchle die Narrentaufe über sich ergehen lassen. Zuerst musste sie barfuß nacheinander in sieben Kübel steigen, die mit unterschiedlich angenehmen Materialien gefüllt waren. Danach führte ihr Weg sie zu einer Wanne mit eiskaltem Wasser, in dem sie auch noch so lange stehen bleiben sollte, bis ihr Glas Schnaps leer war. Begleitet von viel Gelächter stapfte die abgesetzte Bürgermeister sehr tapfer von einem Kübel zum nächsten. Das Wasser schien ihrem Gesichtsausdruck nach jedoch wirklich sehr kalt zu sein. Wie gut, dass danach kuschelige Hausschuhe auf sie warteten.

Anwesend bei dieser Narrentaufe waren auch Hubert Schwarz, Geschäftsstellenleiter der Roter Sparkasse, und Christoph Bek von der Volksbank Raiffeisenbank. Beide wurden von den Narren „spontan“ dazu verpflichtet, ebenfalls an der Narrentaufe teilzunehmen. Die Herren verzogen keine Miene und nahmen die Herausforderung an, wofür sie viel Applaus erhielten.

Danach war jedoch noch nicht Schluss: Irene Brauchle wurden die Augen verbunden und Zunftmeister Günther Angele setzte ihr ein langes Rohr an die Lippen, in das er oben allerhand Dinge hinein schmiss. Zuerst gab es ein leckeres Gummibärchen, danach jedoch Paniermehl. Danach spielte die Musik auf und es ging zum heiteren Teil über.