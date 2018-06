Der Reit- und Fahrverein Rot an der Rot veranstaltet auf seiner Reitanlage im Rottal am kommenden Wochenende ein Dressur- und Fahrturnier.

Am Samstag, 9. Juni, gehen ab 8 Uhr die Dressurreiter in vier verschiedenen Prüfungen der Klassen A und L an den Start.

Am Sonntag, 10. Juni, sind die Fahrer an der Reihe und beginnen ebenfalls um 8 Uhr mit den Dressurfahrprüfungen für Ein- und Zweispänner. Am Nachmittag stehen ab 13.30 Uhr Hindernisfahrprüfungen auf dem Programm, bei denen es auf möglichst schnelles und fehlerfreies Durchfahren verschiedener Kegeltore und Geländehindernisse ankommt.

Die genaue Zeiteinteilung ist unter www.reitverein-rot.de zu finden.