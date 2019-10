Der Gemeinderat Rot an der Rot befasst sich in seiner Sitzung am Montag, 21. Oktober, von 19.30 Uhr an im Rathaus mit den Bebauungsplänen Tannheimer Straße (Auslegungsbeschluss), Berg IV in Ellwangen (Aufstellungsbeschluss) und „Beim Weiher“ (Planungsauftrag für die Weiterführung). Weiter soll der Rat den Bewirtschaftungsplan für den Gemeindewald beschließen und entscheiden, wie die Gemeinde bei der Straßenkehrung weiter vorgeht. Zu den weiteren Themen gehören die Beschaffung eines Bauhoffahrzeugs und Baugesuche. Zu Beginn der Sitzung können Bürger Fragen stellen.