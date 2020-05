Dorffest in Rot an der Rot ist abgesagt

Der Dorffestausschuss Rot an der Rot sagt das Dorffest 2020 ab, da aufgrund der Corona-Pandemie Großveranstaltungen bis mindestens 31. August verboten sind. Das teilen der Vorsitzende Stefan Sigg und sein Stellvertreter Matthias Piest mit. „Das Roter Dorffest, das traditionell am zweiten Wochenende im August stattfindet, lebt vom Miteinander und der Geselligkeit und ist als Familienfest sehr beliebt und bekannt“, schreiben die beiden in ihrer Pressemitteilung. Alles das, was das Dorffest Rot an der Rot ausmache, wäre bei eventuell kommenden Lockerungen nur sehr eingeschränkt möglich und Stand jetzt gar nicht möglich beziehungsweise erlaubt. Der Dorffestausschuss verweist auf das nächste Jahr und sagt: „Wir freuen uns aber bereits jetzt auf das Dorffest 2021, das am 7. und 8. August 2021 in hoffentlich gewohnter Weise stattfinden wird.“ Anmeldungen für den Flohmarkt 2021 sind im Herbst online möglich