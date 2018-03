Der stolze Gockel und das tanzende Huhn

Christa Meyer wird ab 11. März im Roter Rathaus ihre Werke ausstellen. Die Roter Künstlerin widmet sich in ihren Werken verschiedenen Motiven, doch vor allem das Federvieh hat es ihr angetan. Gockel und Henne, in allen Posen, in allen Farben. „Federvieh hat mich schon immer fasziniert“, erklärt sie. Sowohl ihre eigenen Eltern als auch die Großeltern hätten eine Landwirtschaft betrieben, die Tiere waren daher während ihrer Kindheit und Jugend stets präsent.

Die gelernte Kinderkrankenschwester interessierte sich schon früh für Malerei. Doch erst seitdem die Kinder aus dem Haus sind und die Arbeit nicht mehr den Tagesablauf bestimmt, hat sie die Ruhe gefunden, sich der Malerei zu widmen. „Ich kann mich entspannen und ganz in der Malerei versinken“, versucht sie ihre Leidenschaft zu beschreiben. Selbst ihren Tinnitus vergisst sie, wenn das Bild vor ihr ihre ganze Konzentration fordert. Früher arbeitete sie auch regelmäßig mit Ton oder schnitzte Figuren aus Holz. Doch ihre große Leidenschaft war stets die Malerei.

Die meisten ihrer aktuellen Werke sind mit Acrylfarbe oder Pastellkreide gemalt. „Acryl hat die tolle Eigenschaft, dass man immer wieder drübermalen kann, meist schichte ich fünf oder sechs Lagen übereinander“, erklärt sie ihre Technik. Die so entstandenen Bilder strahlen eine gewisse Lebendigkeit aus. Kein Tier gleicht dem anderen. In ihrem Hauptmotiv, das auch die Einladung zur Vernissage ziert, steht ein einzelnes weißes Huhn einfach nur da, den einen Fuß elegant vor den anderen gesetzt. Den Kopf leicht nach vorne gebeugt, verharrt es in einer grazilen Pose – fast so, als wolle es den Betrachter zum Tanz auffordern. Das starke, mehrfach aufgetragene Weiß strahlt und steht im satten Kontrast zum roten Kamm und dem graublauen Hintergrund.

In einem großen Porträt hat sich Christa Meyer dem Gockel gewidmet. Alle Farben des Regenbogens sind in seinem prachtvollen Gefieder vertreten. In einer Pose dargestellt, in der er sich vom Betrachter abwendet, schaut der Gockel wie rein zufällig über die Schulter dem Betrachter direkt ins Auge. Stolz, Langeweile, Arroganz – viele Gefühle könnte man dem Tier in diesem Moment zuordnen. Auf jeden Fall aber ist er in diesem Moment mehr als „nur“ ein Tier, das wir Menschen Tag für Tag anonym verspeisen.

„Kaum ein anderes Tier ist so vielfältig in seinen Farben, Posen und Formen“, sagt Christa Meyer. Daher falle es ihr auch nie schwer, immer wieder neue Motive zu finden. Diese findet sie dabei jedes Mal in ihren Erinnerungen – so vielfältig und beeindruckend waren die Begegnungen in ihrer Vergangenheit.

Nachdem Christa Meyer bereits zusammen mit Reinhard Weindel ausstellte, ist es ihre erste Soloausstellung. Aufgeregt, sagt sie, sei sie aber trotzdem nicht. „Mir bereitet es immer sehr viel Freude, in Ausstellung zu gehen. Ich hoffe, dass ich den Besuchern meiner Ausstellung auch eine kleine Freude bereiten kann.“