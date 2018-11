Der Roter Albverein wandert gern und viel

Die Mitglieder der Ortsgruppe Rot des Schwäbischen Albvereins haben bei ihrer Jahreshauptversammlung auf ein abwechslungsreiches Jahr zurückgeblickt. Insgesamt 18 Wanderungen und eine Radtour haben sie zusammen unternommen.

Die Wanderungen führten an den Bodensee, in die Allgäuer Alpen und auch in Oberschwaben gab es noch einiges zu entdecken. Die Mitglieder des Teams Frauen waren recht aktiv, im Sommer trafen sie sich zum Radfahren, im Winter zur gemeinsamen Handarbeit. Wann immer ein Fest anstand, waren die Frauen tatkräftig mit dabei.

Der Vorsitzende Peter Sary sprach auf der Versammlung über die Arbeit im Bereich Naturschutz. Es sei erfreulich, dass die 120 Nistkästen, Kauzröhren und Wasseramselkästen zu gut 80 Prozent belegt seien. Lobend erwähnte er, dass das Wanderwegenetz rund um Rot regelmäßig von den Wegarten Willi Kösler und Siegfried Borner überprüft wird.

Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Zieher entlastete die Vorstandschaft vor und dankte der Ortsgruppe für ihre Arbeit in der Gemeinde. Siegfried Borner wurde einstimmig zum zweiten stellvertretenden Vorstand gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von Reinhold Schliersmair an. Brunhilde König, stellvertretende Vorsitzende des Riß-Iller-Gau, nahm die Ehrungen vor: Hildegard Maier für ihre 25-jährige Mitgliedschaft sowie Irmgard Fechter und Siegfried Nadig für 40 Jahre Mitgliedschaft.